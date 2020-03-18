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كورونا.. أزمة بسبب رفض السودان هبوط طائرة تركية

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كورونا.. أزمة بسبب رفض السودان هبوط طائرة تركية
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تسبب رفض السلطات السودانية السماح لطائرة تابعة للخطوط الجوية التركية بالهبوط في أحد مطاراتها بإشعال أزمة بين البلدين وذلك في إطار التدابير التي تتخذها الخرطوم لمواجهة فيروس كورونا.

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وذكر موقع Airporthaber أن السلطات السودانية لم تسمح لطائرة الخطوط الجوية التركية بالهبوط، ما اضطرها للعودة إلى اسطنبول.

وتدخلت عناصر الشرطة التركية لإجبار 37 راكبا سودانيا على مغادرة طائرة الخطوط الجوية التركية رقم TK680 والنزول في مطار اسطنبول، بسبب إصرارهم على العودة إلى بلادهم التي رفضت استقبال الطائرة.

وأوضح الموقع أن طاقم الطائرة استعان بسلطات المطار لإجبار الركاب على مغادرة الطائرة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في إلغاء العديد من رحلات الطيران حول العالم، كما أجبر شركات الطيران على إيقاف العديد من طائراتها.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت مساء الاثنين حالة طوارئ صحية في البلاد، وأغلقت كافة المعابر الحدودية، في إطار التدابير التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: "زمان" التركية

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