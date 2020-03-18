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الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة

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الحزب الجمهوري يرشح ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اجتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار حملة إعادة انتخابه.

وقالت رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل في تغريدة على "تويتر": "تهانينا لدونالد ترامب على حصوله رسميا على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وأضافت أن "ولايته فلوريدا منحته عدد المندوبين الذين يحتاج إليهم".

وتابعت: "حزبنا متحد، ناشطونا مفعمون بالطاقة، ونحن مستعدون لأربع سنوات جديدة!".

ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أن يخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه للحصول على ترشيحه لولاية ثانية.

وترامب الذي سيخوض في 3 نوفمبر 2020 معركة إعادة انتخابه، لم يكن مهددا يوما بعدم الحصول على ترشيح حزبه لولاية ثانية.

المصدر: أ ف ب

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