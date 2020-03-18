إيران.. تجاوزت الـ 100 عام وخرجت من المعركة مع كورونا سالمة!

تمكنت عجوز إيرانية ناهزت الـ 103 أعوام من هزيمة فيروس كورونا الجديد والتعافي بعد أن أصابتها العدوى.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن العجوز، وهي من محافظة سمنان الواقعة شمال شرق البلاد، تعافت من مرضها تماما بعد أسبوع من دخولها المستشفى.

وصرح رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان، نويد دانائي، بأن السيدة "المحظوظة" خرجت من المستشفى.

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن عدد الإصابات بفيروس "كوفيد - 19" في البلاد حتى ظهر يوم أمس الثلاثاء بلغ 16169 إصابة، فيما تعافى 5389، وتوفي 988.

المصدر: إرتا