كيم يحضر مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى في بيونغ يانغ (صور)

ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بلاده، شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مراسم وضع حجر الأساس لمستشفى بيونغ يانغ العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أن هذه المراسم أقيمت أمس في بيونغ يانغ، بعد أن قرر حزب العمال الحاكم بناء المستشفى أثناء مؤتمره العام في نهاية العام الماضي، على أن تكتمل عمليات البناء بحلول الـ 10 من أكتوبر الموافق للذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحزب.

وأشار كيم في خطاب له أثناء الحدث، إلى أن الحزب ندد في المؤتمر العام بعدم وجود منشآت طبية حديثة في العاصمة بيونغ يانغ، وقرر بناء المستشفى كمسألة سياسية ووضعه في أولوياته.

يونهاب

يونهاب

يونهاب

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ومن النادر أن يلقي الزعيم الكوري الشمالي خطابا في مناسبات يتجمع فيها عمال، وليس مسؤولين، ما يوحي بأنه يعتزم تحسين البنى التحتية الطبية الضعيفة وسط جهود مبذولة لمنع انتشار كورونا والعقوبات المفروضة على بلاده منذ فترة طويلة.

ولم تبلغ كوريا الشمالية عن أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن وسائل إعلام كورية شمالية ذكرت أن هناك آلاف الأشخاص قيد العزل.

المصدر: "يونهاب"