كورونا قد يحرم نواب البرلمان في كوريا الجنوبية من رواتبهم

وقع ما يزيد عن 200 ألف شخص في كوريا الجنوبية عريضة مرفوعة على موقع القصر الرئاسي، مطالبين بخفض أو استرداد رواتب نواب البرلمان، للمساعدة في المساعي المبذولة للتغلب على أزمة كورونا.

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ورفع أحد مقدمي الطلب هذه العريضة يوم 12 من الشهر الجاري قائلا: "من أجل أفراد الشعب الذين يواجهون صعوبات جراء الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد، أقترح خفض أو استرداد رواتب البرلمانيين".

وأضاف "في الوقت الذي يسعى فيه الشعب من أجل بناء كوريا تنعم بالسلام بعد التغلب على هذه المصاعب، على النواب البرلمانيين تلقائيا خفض أو إعادة رواتبهم باعتبار أن هذه فرصة للتكفير عن أخطائهم في الماضي".

وذكر أنه "على الرغم من إغلاق الجمعية البرلمانية لعدة أشهر في العام الماضي، غير أنهم استلموا رواتبهم كاملة".

وعبر مقدم العريضة عن شكوكه في الحاجة إلى دفع الضرائب من أجل النواب البرلمانيين الذين لا يعملون، وعليهم وضع أنفسهم في مكان الشعب.

يذكر أن على الحكومة الرد على العريضة المرفوعة عبر الموقع الإلكتروني التابع للقصر الرئاسي في حال تجاوز عدد الموافقين على العريضة الـ 200 ألف شخص خلال شهر واحد من تاريخ تقديمها.

كما تجاوز عدد الموافقين على عريضة مطالبة بإجراء تحقيق مع لي مان-هي مؤسس طائفة شينتشونجي الدينية، مركز تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، عتبة الـ 200 ألف شخص، ليصل العدد إلى أكثر من 1.3 مليون حتى صباح اليوم، منذ رفع العريضة يوم 22 من الشهر الماضي.

المصدر: "يونهاب"