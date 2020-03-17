اعتداء على شاب عربي في طبريا على خلفية انتشار كورونا

قال المتحدث باسم شرطة إسرائيل، في بيان للإعلام العربي، إن الشرطة تلقت بعد ظهر الأحد، بلاغا في يفيد بتعرض شاب عمره 28 عاما لاعتداء مساء السبت في مدينة طبريا.

وذكر المتحدث، أن المعلومات المتوفرة لدى الشرطة، تدل على أن سبب الاعتداء يكمن في الملامح الآسيوية للضحية (ينتمي إلى "بني مناشه")، مشيرا إلى أن الحادث وقع على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث: "فور تلقي البلاغ، شرعت قوات الشرطة في تحقيق مكثف تم من خلاله جمع الادلة والافادات من الشواهد وتم القاء القبض على مشتبه به فتى قاصر يبلغ من العمر 17 عاما، والذي تم الإفراج عنه في ظروف تقييدية في المحكمة قبل فترة وجيزة تم القاء القبض على مشتبه به آخر عمره 18 عاما من سكان مدينة طبريا".

وشدد المتحدث على أن "شرطة اسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى أعمال العربدة بشكل عام، وإلى العنف الناتج عن التمييز العرقي بشكل خاص، وستستخدم كل الوسائل المتاحة لها من أجل إحالة الجناة إلى العدالة".

المصدر: وكالات