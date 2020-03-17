المفوضية الأوروبية: نتوقع إنتاج لقاح أوروبي ضد كورونا بحلول الخريف

توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنتاج لقاح أوروبي ضد فيروس كورونا بحلول الخريف المقبل.

وأكدت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه قد تمت الموافقة على براءة الاختراع لشركة CureVac الألمانية للتقنيات الحيوية، واجتازت جميع الإجراءات اللازمة.

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وأضافت: "ترجح الشركة أن تنتج اللقاح بحلول الخريف".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم للشركة 80 مليون يورو لتطوير اللقاح، وقالت فون دير لاين: "آمل بأنه مع هذا الدعم، سيطرح اللقاح في السوق ربما بحلول الخريف".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي أطلق مناقصات عامة لشراء الكمامات والقفازات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: وكالات