عدوى جماعية ثانية بكورونا في سيئول

أعلنت بلدية سونغنام الكورية الجنوبية أمس الاثنين، أنه تم تأكيد إصابة 40 شخصا من أتباع كنيسة "نهر النعمة" البروتستانتية في مدينة سونغنام جنوب سيئول، بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة "نهر النعمة" قد زاد إلى 46 حالة، بعد تأكيد إصابة 6 أشخاص آخرين في الكنيسة، بمن فيهم القس وزوجته، حيث أن المصابين حضروا نفس القداس في 8 مارس.

وأقامت كنيسة "نهر النعمة" القداس يوم الأحد على الرغم من أن الحكومة طلبت الامتناع عن التجمعات الدينية لمنع العدوى الجماعية.

وتعرضت الكنيسة البروتستانتية في كوريا الجنوبية، لانتقادات بسبب استمرارها في إقامة قداس يوم الأحد، الذي يشكل خطرا في العدوى الجماعية وسط الجهود الجارية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وأبلغت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء عن 84 حالة جديدة من فيروس كورونا الجديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 8320 ويمثل اليوم الثالث على التوالي الذي وصلت حالات الإصابة الجديدة فيه إلى أقل من 100.

المصدر: وكالة يونهاب