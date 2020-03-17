الاتحاد الأوروبي يغلق حدوده

اتفق قادة بلدان الاتحاد الأوروبي، على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أعقاب قمة طارئة للاتحاد: وفي ما يتعلق بمسألة إغلاق الحدود بين دول الاتحاد، فإن كل دولة من دول الاتحاد ستتخذ قرارها على حدة.

وقال فون دير لاين، إن "العدو هو الفيروس وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لحماية مواطنينا واقتصاداتنا... ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو مطلوب ولن نتردد باتخاذ إجراءات إضافية تبعا لتطورات الأوضاع".

يتبع...