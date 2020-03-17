الجيش الأمريكي يخصص 5 ملايين كمامة لكبح تفشي كورونا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الجيش سيخصص 5 ملايين كمامة طبية من احتياطيه الاستراتيجي، لرفد المؤسسات الطبية في إطار مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف إسبر أن البنتاغون سيقدم مليون كمامة "على الفور"، وأنه يستعد لنشر وحداته بطلب من حاكم نيويورك.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الولايات المتحدة وضعت سيناريو توقعت من خلاله إصابة ما بين 160 و214 مليون شخص على أراضيها بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات