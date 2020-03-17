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ردا على إجراءات ترامب.. الصين تطرد صحفيين أمريكيين

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ردا على إجراءات ترامب.. الصين تطرد صحفيين أمريكيين
Reuters VASILY FEDOSENKO
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أعلنت الصين أنها ستطرد عددا من الصحفيين الأمريكيين ردا على قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تقييد عدد المواطنين الصينيين العاملين لصالح وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصين أنها ستطرد صحفيين عاملين لصالح "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست".

وطالبت السلطات الصينية وسائل الإعلام الأمريكية وإذاعة "صوت أمريكا" ومجلة "تايم" بتقديم المعلومات حول أنشطتها.

وألزمت الصين الصحفيين الأمريكيين الذين ينتهي سريان اعتمادهم مع عام 2020، بإبلاغ قسم الإعلام في وزارة الخارجية الصينية بذلك في غضون 4 أيام اعتبارا من اليوم، وتسليم بطاقاتهم الصحفية في غضون 10 أيام.

وأوضحت الخارجية الصينية أن هذه هي "الإجراءات اللازمة للرد بالمثل، التي اضطرت الصين لاتخاذها ردا على التضييق غير المبرر على المؤسسات الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة".

وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت تقييد عدد المواطنين الصينيين العاملين في الولايات المتحدة لصالح 5 مؤسسات إعلامية حكومية صينية، حتى لا يتجاوز 100 شخص.

المصدر: نيويورك تايمز

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