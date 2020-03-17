إيطاليا.. عدد الوفيات بسبب كورونا يتجاوز 2500

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503.

ووثقت السلطات أكثر من 3500 إصابة جديدة في يوم واحد، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 31506.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في البر الصيني 8940، فيما تتم معالجة 26062 مصابا في كامل إيطاليا.

هذا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز الـ190 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 7893.

RT

المصدر: RT