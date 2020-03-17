إيران تستدعي سفير هنغاريا للاحتجاج على سوء التعامل مع طلبة إيرانيين مصابين بكورونا

استدعت الخارجية الإيرانية سفير هنغاريا لدى طهران، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على "سوء تعامل" إحدى مستشفيات العاصمة بودابست، مع طلبة إيرانيين مصابين بفيروس كورونا "Covid-19".

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، رصد 135 وفاة و 1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

يتبع..