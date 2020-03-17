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إيران تستدعي سفير هنغاريا للاحتجاج على سوء التعامل مع طلبة إيرانيين مصابين بكورونا

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إيران تستدعي سفير هنغاريا للاحتجاج على سوء التعامل مع طلبة إيرانيين مصابين بكورونا
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استدعت الخارجية الإيرانية سفير هنغاريا لدى طهران، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على "سوء تعامل" إحدى مستشفيات العاصمة بودابست، مع طلبة إيرانيين مصابين بفيروس كورونا "Covid-19".

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، رصد 135 وفاة و 1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

يتبع..

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