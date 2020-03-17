بريطانيا.. تسجيل 407 إصابات بكورونا والمصابون 1950

أعلنت السلطات الصحیة البریطانیة الیوم الثلاثاء، عن تسجيل407 إصابات جدیدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1950 حالة.

وأكدت وزارة الصحة البریطانیة أنها أجرت 50 ألف فحص لأشخاص يشتبه بإصاباتهم بالفيروس المذكور.

وحسب البیانات الصحیة سجلت الإحصاءات وفاة 55 شخصا غالبيتهم من كبار السن ممن كانوا يعانون من مشكلات صحیة.

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ودعت الحكومة البریطانیة أمس الموظفین الذين تسمح لهم وظائفهم للعمل عن بعد، وتجنب قدر الإمكان المناسبات الجماهيرية المختلفة، من أجل الحد من انتشار الفيروس وتقليل الإصابات والوفيات.

وكان الاتحاد الإنجلیزي لكرة القدم أعلن الجمعة الماضي تعلیق جمیع النشاطات الریاضیة حتى مطلع الشھر المقبل بینما أعلن منظمو ماراثون لندن عن تأجیل الفعالیة التي كانت مقررة في الرابع من أبریل إلى مطلع أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات