ترامب: حققنا تقدما في مواجهة كورونا وإجراءات الاختبار تسير على ما يرام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت تقدما في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إجراءات الاختبار تسير على ما يرام.

وأفاد ترامب بتوسيع خدمات الرعاية الطبية عن بعد لمواجهة كورونا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يجب تقليص التنقل والتجمعات وتجنب السفر لمواجهة الفيروس القاتل، مؤكدا أن واشنطن ستكسب المعركة ضد كورونا.

وصرح بأن الاقتصاد الأمريكي سيتعافى بسرعة من تداعيات فيروس كورونا، مبينا في السياق أنه سيتم توفير دعم اقتصادي ومالي للشركات الصغيرة.

كما دعا الرئيس ترامب الأمريكيين بالعمل من منازلهم.

المصدر: وكالات