 
مباشر
عاجل
ترامب: حققنا تقدما في مواجهة كورونا وإجراءات الاختبار تسير على ما يرام

نيويورك.. الملايين تحت الحجر وارتفاع عدد الإصابات بكورونا

أخبار العالم

نيويورك.. الملايين تحت الحجر وارتفاع عدد الإصابات بكورونا
Reuters
مدينة نيويورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngok

 قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا هو ثاني حادث تاريخي تعيشه البلاد بعد أحداث 11 سبتمر 2001.

إقرأ المزيد
صحيفة: البيت الأبيض سيطلب 850 مليار دولار لمواجهة كورونا
صحيفة: البيت الأبيض سيطلب 850 مليار دولار لمواجهة كورونا

وأعلن كومو أنه تم إجراء فحوصات مخبرية لـ10 آلاف شخص، تبين إصابة 1300 منهم بفيروس كورونا، كما أنه تم تسجيل 12 وفاة، ما يرفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 4491، والوفيات إلى 87.

وأوضح كومو أنه طُلب من 7 ملايين مواطن في مدينة سان فرانسيسكو البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الأدوية والطعام، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد مدة إغلاق المدارس أكثر من أسبوعين، وقال: " من الممكن أن نقوم بإغلاق أكثر دراماتيكية ".

وشدد حاكم ولاية نيويورك على أنه من الضروري إيقاف انتشار الفيروس لتقليل الضغط على النظام الصحي في البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا