روسيا ترسل مساعدات إنسانية لإيران لمكافحة كورونا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الثلاثاء، أن موسكو أرسلت مساعدات إنسانية لإيران لمؤازرتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم عمل ذلك، ونبحث اتخاذ مزيد من الخطوات الممكنة في هذا الاتجاه"​​​.

وقبل ذلك، حصلت إيران على مساعدات لمكافحة الفيروس من منظمة الصحة العالمية، ومن فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا وغيرها.

ويزيد عدد الإصابات بهذا الفيروس في إيران، على 16 ألف حالة، وبلغ عدد المتوفين بسبب العدوى 988 شخصا.

المصدر: سبوتنيك