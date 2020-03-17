 
مباشر

عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل يقفز إلى 298

أخبار العالم

عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل يقفز إلى 298
Avshalom Sassoni/Flash90
طاقم طبي إسرائيلي في مستشفى تل هاشومير حيث أقيمت منشأة طبية للحجر الطبي لمصابي كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngiz

تباشر وزارة الأمن في إسرائيل غدا تفعيل 4 مراكز لإيواء مرضى كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة، أن عدد المصابين بالفيروس قفز إلى 298، بعد تسجيل 78 إصابة جديدة الاثنين.

إقرأ المزيد
كورونا يتفشى أكثر في إسرائيل.. ويزيد عدد العاطلين عن العمل
كورونا يتفشى أكثر في إسرائيل.. ويزيد عدد العاطلين عن العمل

وفي وقت سابق نشرت الوزارة بالخطأ أن عدد المصابين قفز إلى 344، الأمر الذي تسبب بتوقف التداول في بورصة تل أبيب نصف ساعة بعد تراجع كبير للأسهم.

وستجري مضاعفة الفحوص الطبية لفيروس كورونا بمستشفى هداسا ثلاثة أضعاف، وذلك بعد إغلاق المختبر في إيكيلوف عقب الكشف أن نائبة مديرة المختبر مصابة بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الاثنين عن أنظمة طوارئ جديدة لتقليص انتشار الفيروس، من بينها وضع القطاع العام في حالة طوارئ، وتقليص القطاع الخاص بنسبة 70% من العاملين.

وأكدت وزارة المالية أن أزمة كورونا ألحقت بالاقتصاد الإسرائيلي أضرارا تقدر بـ45 مليار شيكل، وأعلنت عن تخصيص 5 مليارات لدعم القطاع الخاص في مواجهة أزمة كورونا. 

كما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أنها ستباشر اعتبارا من يوم غد الأربعاء تفعيل المراكز التي خصصت لإيواء مرضى كورونا وهي أربعة فنادق استخدمت لهذا الغرض. 

المصدر:i 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا