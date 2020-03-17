عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل يقفز إلى 298

تباشر وزارة الأمن في إسرائيل غدا تفعيل 4 مراكز لإيواء مرضى كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة، أن عدد المصابين بالفيروس قفز إلى 298، بعد تسجيل 78 إصابة جديدة الاثنين.

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وفي وقت سابق نشرت الوزارة بالخطأ أن عدد المصابين قفز إلى 344، الأمر الذي تسبب بتوقف التداول في بورصة تل أبيب نصف ساعة بعد تراجع كبير للأسهم.

وستجري مضاعفة الفحوص الطبية لفيروس كورونا بمستشفى هداسا ثلاثة أضعاف، وذلك بعد إغلاق المختبر في إيكيلوف عقب الكشف أن نائبة مديرة المختبر مصابة بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء الاثنين عن أنظمة طوارئ جديدة لتقليص انتشار الفيروس، من بينها وضع القطاع العام في حالة طوارئ، وتقليص القطاع الخاص بنسبة 70% من العاملين.

وأكدت وزارة المالية أن أزمة كورونا ألحقت بالاقتصاد الإسرائيلي أضرارا تقدر بـ45 مليار شيكل، وأعلنت عن تخصيص 5 مليارات لدعم القطاع الخاص في مواجهة أزمة كورونا.

كما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أنها ستباشر اعتبارا من يوم غد الأربعاء تفعيل المراكز التي خصصت لإيواء مرضى كورونا وهي أربعة فنادق استخدمت لهذا الغرض.

المصدر:i 24