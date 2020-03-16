فرنسا تنشر 100 ألف شرطي لتطبيق إجراءات محاربة كورونا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه سيتم نشر 100 ألف من أفراد الشرطة في الشوارع لضمان تطبيق إجراءات محاربة فيروس كورونا.

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وأكد الوزير أنه سيتم نصب نقاط المراقبة والتفتيش في كافة أنحاء البلاد، ودعا المواطنين للبقاء في منازلهم، مشيرا إلى أن غرامات تصل إلى 135 يورو ستفرض على كل مخالف.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن عنها في إطار محاربة الفيروس الذي حصد أرواح 148 مواطنا في البلاد.

المصدر: رويترز