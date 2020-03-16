بومبيو: واشنطن تعترض بشدة على اتهامات الصين بشأن كورونا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، عن اعتراض واشنطن الشديد على اتهامات الصين للولايات المتحدة بسبب كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو نقل، في مكالمة هاتفية، يوم الاثنين، مع دبلوماسي صيني بارز "اعتراضات أمريكية قوية على ما تراه مساع صينية لتوجيه اتهامات للولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا المستجد".

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وأضاف البيان أن المحادثة بين بومبيو و يانغ جيتشي ، مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، مؤكدا أن الوزير الأمريكي شدد على أن "هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات المضللة والشائعات الغريبة".

المصدر: أ ف ب