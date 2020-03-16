قادة G7 يتفقون على تنسيق جهودهم في مواجهة كورونا

أكد قادة دول مجموعة G7، العمل على تنسيق الجهود من أجل منع انتشار فيروس كورونا بما في ذلك باتخاذ تدابير تطال الحدود.

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وأكد القادة عزمهم على القيام بكل ما هو ممكن من أجل استعادة النمو العالمي الذي اهتز بسبب تفشي كورونا.

وقال قادة المجموعة في بيان مشترك يوم الاثنين إنهم يدرجون مواجهة كورونا في مقدمة أولوياتهم، وسينسقون إجراءات الصحة العامة وكل أدوات السياسة الاقتصادية لديهم لتأمين دعم فوري للعاملين والشركات والقطاعات الأشد تضررا، ما سيسهم في المساعدة باستقرار الاقتصاد العالمي.

وأضافوا: "سنعمل على مواجهة المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء COVID-19 وتمهيد الطريق لانتعاش قوي للنمو والازدهار الاقتصادي القوي والمستدام".

وطالبوا قادة دول مجموعة العشرين بدعم وتفعيل جهودهم لمحاربة فيروس كورونا، وحماية الاقتصاد العالمي.

المصدر: رويترز