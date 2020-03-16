كبير الحاخامات ينهى اليهود عن تقبيل حائط البراق

نهى كبير حاخامات القدس شموئيل رابينوفيتش اليهود عن تقبيل حجارة حائط البراق، تنفيذا لتعليمات السلطات الدينية في إسرائيل لمنع انتشار كورونا.

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وقال رابينوفيتش: "لا تقبلوا أحجار الحائط! على كل متدين أن يبتعد مسافة مناسبة عن الآخر، وأن يلتزم بالعادات الصحية الضرورية".

وحثت الحاخامية اليهودية الرئيسية الأسبوع الماضي المتدينين على الابتعاد عن حائط البراق بسبب المخاوف من كورونا، لكن بعضهم استمروا في زيارة المكان.

بدورها، قررت السلطات الدينية الفلسطينية أمس الأحد، إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة حتى إشعار آخر وطلبت قصر الصلاة على ساحات حرم المسجد.

وأعلنت إسرائيل عن 255 إصابة بفيروس كورونا، فيما أكدت السلطة الفلسطينية وجود 39 حالة في الضفة الغربية، في وقت لم يتم الإعلان فيه عن أي حالات في قطاع غزة.

المصدر: رويترز