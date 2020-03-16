مصادر: تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية في فرنسا بسبب كورونا

أفادت مصادر سياسية لـ"رويترز" بأن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اقترح تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في البلاد حتى 21 يونيو.

وأشارت هذه المصادر إلى أن رئيس الوزراء تقدم بهذا المقترح خلال اجتماع مع زعماء الكتل الحزبية، وأن رئيس الجمهورية سيتخذ قراره بهذا الشأن مساء اليوم، على أن تبقى نتائج الجولة الأولى نافذة.

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وكان من المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا في 22 مارس الجاري، فيما تميزت الجولة الأولى التي جرت أمس الأحد بنسبة حضور منخفضة للغاية على خلفية انتشار فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: رويترز