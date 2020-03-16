بوتين يبحث مع رئيسة إستونيا سبل مكافحة كورونا

بحث الرئيس فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيسة إستونيا كيرستي كاليوليد، الإجراءات المتخذة في البلدين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الكرملين: "تبادل الرئيسان الآراء حول التدابير المتخذة في روسيا وإستونيا، والهادفة لمنع الانتشار اللاحق لعدوى فيروس كورونا المستجد، وبحثا سبل التعاون في منع انتشار الفيروس في البلدين الجارين".

وأشار المكتب الصحفي للكرملين، إلى أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الإستوني.

المصدر: نوفوستي