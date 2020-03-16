إصابة رئيس إقليم كتالونيا وعمدة مدريد بكورونا

أكد زعيم إقليم كتالونيا الإسباني كيم تورا، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت عمدة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، في وقت سابق، عن إصابتها بالفيروس كوفيد 19.

وقال تورا، إنه "سيبقى رهن العزل الذاتي في مبنى حكومي".

من جهتها، أعلنت عمدة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة الاستمرار في "القتال ضد العدو غير المرئي".

Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final... Yo también doy positivo.



Seguiremos al frente de esta lucha contra el enemigo invisible... Pero aislada. ¡Vamos a por él! pic.twitter.com/VJRQpjAAl8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 16, 2020

وكتبت إيزابيل: "عندما أجريت اختبار كوفيد 19 سابقا وكانت النتيجة سلبية، كنت أعمل بلا كلل لأسابيع، الآن وفي النهاية أصبحت نتيجة اختباري إيجابية، سنستمر في القتال ضد هذا العدو غير المرئي".

وسجل إقليم كتالونيا حتى الآن 903 إصابات مؤكدة، و12 حالة وفاة، وهو ثاني أكثر المناطق تضررا بالفيروس في البلاد بعد مدريد التي سجلت 4665 إصابة، و213 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات في إسبانیا 9191 حالة، وعدد الوفيات 335، في حین تماثل 530 شخصا للشفاء من المرض.

المصدر: رويترز