الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس بتشكيل حكومة جديدة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسميا، الاثنين، تكليف زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وقال غانتس عقب إعلان تكليفه بتشكيل الحكومة، إنه سيفعل كل ما بوسعه لتشكيل حكومة شاملة ووطنية خلال أيام، سيخدم فيها كل الناخبين وسيقود البلاد لمواجهة فيروس كورونا و"فيروس الانشقاق".

وجاء هذا الإعلان بعد حصول غانتس، على دعم واحد وستين عضوا من الكنيست لتشكيل الحكومة.

وكان الرئيس الإسرائيلي قال أمس الأحد، إنه سيدفع حتى اللحظة الأخيرة باتجاه تشكيل حكومة وحدة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي يواصل انتشاره.

وبلغ عدد مصابي كورونا في إسرائيل في آخر حصيلة اليوم الاثنين، 250 حالة، بعدما تم اكتشاف 48 إصابة جديدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن سبب العدد الكبير نسبيا للحالات الجديدة هو ارتفاع عدد الفحوص التي أجريت، مشيرة إلى أن من بين حاملي الفيروس، 18 من أفراد الطواقم الطبية.

المصدر: وكالات