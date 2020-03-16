باحثان بارزان: لا يجب الاعتماد على ارتفاع درجة الحرارة في مكافحة كورونا

بينما يأمل العالم أن يخفض ارتفاع الحرارة مع قدوم الربيع والصيف خطورة فيروس كورونا، ذكر بعض الباحثين المختصين في الموضوع، أن هذه التوقعات لا يجب الاعتماد عليها في مكافحة التفشي.

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وقال نائب مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى المعهد الطبي في بكين، تساو واي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين لمتابعة آخر تطورات التفشي في الصين، إن تأثير الطقس على وتيرة الانتشار ودرجة الخطورة لفيروس كورونا المستجد "COVID-19" أمر غير مؤكد.

من جانبه، قال مدير مختبر التحليل والتنبؤ للصحة العامة في معهد تنبؤات الاقتصاد الوطني لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس ريفيتش: "هناك افتراضات مفادها أن الفيروس سيرحل مع ارتفاع درجة الحرارة، لكنني أعتقد أن هذا التوقع مجرد وهم".

وأشار ريفيتش إلى أن تفشي الفيروس انطلق من مدينة ووهان الصينية، التي تتميز بحرارة تتراوح عند مستوى 10 درجات، مشددا على أنه لا يجب الاعتماد على ارتفاع حرارة الطقس باعتبارها وسيلة للحماية من العدوى.

المصدر: وكالات