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فرنسا: تفشي فيروس كورونا في البلاد "مقلق للغاية ويتدهور بسرعة"

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فرنسا: تفشي فيروس كورونا في البلاد
Natalia Seliverstova
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قال المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية، جيروم سالمون إن بلاده تجد صعوبة في احتواء معدلات تفشي فيروس كورونا.

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وأبدى سالمون، اليوم الاثنين، خشيته من تفشي فيروس كورونا في بلاده بشكل واسع، وقال إن الوضع مع تفشي الفيروس مقلق للغاية ويتدهور بسرعة.

وصرح سالمون لصحيفة "فرانس إنتر" بأن "عدد حالات (الإصابة بفيروس كورونا) يتضاعف كل ثلاثة أيام".

وأضاف المسؤول: "عدد المرضى الذين هم في حالة خطيرة ويحتاجون إلى عناية مركزة يصل إلى المئات".

وأوضح سالمون: "لم يفهم الكثير من الناس أهمية البقاء في المنزل، وهذا المستوى المنخفض من الالتزام (بالإرشادات) يجعل من المستحيل إبطاء تطور الوباء".

وبلغ إجمالي حالات الوفاة في فرنسا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 120، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي مساء يوم أمس الأحد، فيما دعت الحكومة المواطنين لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتحل فرنسا في المرتبة السابعة بقائمة أكثر الدول تضررا جراء فيروس كورونا المستجد.

المصدر:وكالات

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