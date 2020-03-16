كوريا الجنوبية ترحّل إلى روسيا إرهابيا طلب اللجوء

كشفت مصادر في سيئول اليوم الاثنين، عن ترحيل رجل روسي يعتبر من قادة تنظيم "القاعدة" إلى وطنه، بعد إلقاء القبض عليه في كوريا الجنوبية عقب تقديمه طلب لجوء إليها.

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وصرحت وكالة الشرطة في كوريا الجنوبية، بأنها ألقت القبض على الرجل الذي كان يدرب مسلحين في جماعة "جبهة النصرة"، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، في شهر ديسمبر من العام الماضي ورحلته إلى روسيا.

وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قد أصدرت إشعارا أحمر بحقه، أي ضرورة القبض عليه أينما يتم العثور عليه.

كما أصدرت محكمة روسية مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي أواخر العام الماضي، حصلت الشرطة الكورية الجنوبية على معلومات استخبارية عن تقديمه طلبا للجوء في البلاد، وألقت القبض عليه، وكان يقيم بصورة غير شرعية.

المصدر: "يونهاب"