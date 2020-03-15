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كورونا.. مادورو يعلن تسجيل 17 إصابة بالفيروس في فنزويلا

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كورونا.. مادورو يعلن تسجيل 17 إصابة بالفيروس في فنزويلا
Reuters
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حديث متلفز، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بلاده إلى 17، التقطوا العدوى في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف مادورو أن بلاده طلبت من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة البانامريكية التدخل لتسوية الوضع الصحي على الحدود مع كولومبيا، مؤكدا أن لديه "تقارير تؤكد انتشارا كبيرا لكورونا في شمال سانتاندير (ولاية كولومبية حدودية مع فنزويلا)".

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وشكر الرئيس الفنزويلي الصين على دعمها لبلاده وتقديم المواد اللازمة لمكافحة انتشار هذا الوباء.

وأوضح أن بلاده ما زالت في مرحلة بداية الانتشار، مشددا على أنه "إذا ما التزم مجتمعنا بكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للعزل ووقف التجمعات، فإن هذا سيساعد على احتواء خطر الوباء".

المصدر: RT

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