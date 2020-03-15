كورونا.. الاتحاد الأوروبي يمنع تصدير وسائل الحماية الطبية

أقر الاتحاد الأوروبي الأحد، خطة تقضي بالحصول على إذن مسبق قبل تصدیر وسائل الحمایة الطبیة، ما یعني الحد من تصدیرھا في إطار التصدي لتفشي فیروس كورونا.

وقالت رئیسة المفوضیة الأوروبیة أورسولا فون دیر لاین برسالة متلفزة مساء الیوم: "ھذا یعني أنه لا یمكن تصدیر السلع الطبیة إلى خارج الاتحاد الأوروبي دون إذن صریح من حكومات الاتحاد".

وأضافت: "نحتاج أن نحمي العاملین في المجال الصحي، لأنھم في خط الدفاع الأول ضد الفیروس، بتوفیر معدات واقیة كالكمامات والقفازات والملابس الواقیة وغیرھا".

ودعت فون دیر لاین، دول الاتحاد إلى حمایة الصحة العامة والإبقاء على السوق الموحدة في ھذا الوقت من الأزمة.

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المصدر: كونا