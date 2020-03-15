كورونا.. لوكسمبورغ تغلق الأماكن العامة بسبب الفيروس

أعلن رئیس وزراء لوكسمبورغ كزافییه بیتل، إغلاق الأماكن العامة في إطار جهود منع انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقال بیتل في مؤتمر صحفي، إنه قرر غلق الأماكن العامة بما في ذلك المطاعم والنوادي والمكتبات والمتاحف والمتاجر باستثناء متاجر البقالة والصیدلیات ومحطات الوقود ومحال بیع الجرائد بدءا من منتصف ھذه اللیلة.

وأضاف أن تعطيل المدارس وریاض الأطفال سیبدأ اعتبارا من غد الاثنین فیما ستبقى الحدود مفتوحة وذلك رغم فرض نقاط الحدود الألمانیة قیودا على القادمین إلى لوكسمبورغ.

كما شدد على ضرورة بقاء الأشخاص الذین تزید أعمارھم على 65 عاما والمرضى في منازلھم والخروج للضرورة فقط.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد سجلت أول حالة وفاة بفیروس كورونا المستجد في لوكسمبورغ السبت الماضي، فیما بلغ إجمالي عدد المصابین 38.

المصدر: أ ف ب