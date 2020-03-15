 
مباشر

البيت الأبيض: ترامب يشكر تجار المواد الغذائية على تعاونهم في مواجهة كورونا

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب يشكر تجار المواد الغذائية على تعاونهم في مواجهة كورونا
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ng8h

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمات هاتفية مع أكثر من 20 مركزا تجاريا للمواد الغذائية ومديري التوريدات في جميع أنحاء البلاد.

إقرأ المزيد
ترامب يكشف كيفية إحيائه
ترامب يكشف كيفية إحيائه "يوم الصلاة الوطني" لمواجهة فيروس كورونا

وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب شكر الجميع على العمل الذي قاموا به لتلبية احتياجات المواطنين، والتزامهم المستمر تجاه المجتمعات التي يخدمونها".

وأضاف أن "ترامب أكد لهم أن جميع المديرين التنفيذيين يعملون يدا بيد مع الحكومة الفدرالية، وكذلك مع قيادة البلاد والقادة المحليين، لضمان توفير المواد الغذائية والأساسية باستمرار".

وتابع: "ذكّر الرئيس المشاركين بأن هذا نهج شامل لكل أمريكا وأن توريد البضائع لكل المتاجر التي يزودوها يمكن أن يساعد الأمريكيين على الشعور بالأمان عندما يتم ملء الرفوف بالمواد التي يحتاجونها".

وأكد ترامب على قوة شركات التوريد في الولايات المتحدة، وأنه ليس من الضروري للمواطنين الأمريكيين تخزين الضروريات اليومية، داعيا الجميع للبقاء على اتصال دائم به.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا