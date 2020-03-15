البيت الأبيض: ترامب يشكر تجار المواد الغذائية على تعاونهم في مواجهة كورونا

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى مكالمات هاتفية مع أكثر من 20 مركزا تجاريا للمواد الغذائية ومديري التوريدات في جميع أنحاء البلاد.

إقرأ المزيد

وأشار البيت الأبيض إلى أن "ترامب شكر الجميع على العمل الذي قاموا به لتلبية احتياجات المواطنين، والتزامهم المستمر تجاه المجتمعات التي يخدمونها".

وأضاف أن "ترامب أكد لهم أن جميع المديرين التنفيذيين يعملون يدا بيد مع الحكومة الفدرالية، وكذلك مع قيادة البلاد والقادة المحليين، لضمان توفير المواد الغذائية والأساسية باستمرار".

وتابع: "ذكّر الرئيس المشاركين بأن هذا نهج شامل لكل أمريكا وأن توريد البضائع لكل المتاجر التي يزودوها يمكن أن يساعد الأمريكيين على الشعور بالأمان عندما يتم ملء الرفوف بالمواد التي يحتاجونها".

وأكد ترامب على قوة شركات التوريد في الولايات المتحدة، وأنه ليس من الضروري للمواطنين الأمريكيين تخزين الضروريات اليومية، داعيا الجميع للبقاء على اتصال دائم به.

المصدر: RT