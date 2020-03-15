كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 1809 والإصابات تتجاوز 24 ألفا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصا في الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء البلاد عتبة الـ24 ألف حالة.

وبإعلان الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل في إيطاليا إلى 180، بزيادة 25٪ في يوم واحد.

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وأشارت السلطات إلى أن 369 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد الذين تعافوا إلى 2335.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 10719، فيما تتم معالجة 20603 حالات في كامل إيطاليا.

جدير بالذكر أن إيطاليا أغلقت أبوابها أمام السياح بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تمديد إجراءات الحجر الصحي.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حتى يوم الأحد 15 مارس حاجز 165 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 6455، وعدد المتعافين 76588.

المصدر: وكالات