الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 213

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 213 شخصا.

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وأكدت الوزارة أمس السبت، تسجيلها 11 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أن ثلاثة من مجمل عدد المصابين في البلاد لا يزالون في وضع خطر، فيما كان أربعة آخرون قد تعافوا.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 38 ألف شخص لا يزالون قيد الحجر الصحي المنزلي، بمن فيهم نحو ألف طبيب و600 ممرض و170 من أفراد فرق الإسعاف و80 صيدليا.

وحسب بيانات الوزارة، تم إخضاع أكثر من 6.8 ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد لفحص كورونا.

المصدر: وكالات