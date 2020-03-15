"بلومبرغ" تحذر من هبوط حاد للطلب على النفط لم يشهده التاريخ

حذرت وكالة "بلومبرغ"، من أن العام الحالي قد يشهد أشد انخفاض في الطلب على النفط في التاريخ بسبب اجتياح فيروس كورونا العالم.

وكتبت الوكالة، بعد استطلاع فريق من الخبراء: "حظر السفر، وفرض العمل عن بعد من البيوت، وإلغاء الإجازات، واختلال سلسلة توريد المواد والسلع، كل هذا يعني انخفاض الطلب على الوقود، ومع استمرار ردود الفعل من جانب المجتمعات المختلفة على انتشار الفيروس، يواصل الطلب على النفط انخفاضه".

وأشارت الوكالة، إلى أن مخاوف التجار والمضاربين تتزايد لاحتمال حدوث هبوط حاد جدا في الطلب على النفط، بعد أن بلغ أكثر من 100 مليون برميل يوميا عام 2019 وحذرت من أن هذا التراجع قد يكون الأكبر في التاريخ.

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وأضافت أنه استنادا لاستطلاع بعض التجار والمضاربين، فإن أسعار النفط قد تنزلق إلى مستويات لم تسجل منذ حرب الأسعار بين السعودية وفنزويلا في الفترة بين 1997 و1999.

المصدر: نوفوستي