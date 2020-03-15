كورونا.. تعافي إيراني عمره 91 سنة رغم معاناته من 3 أمراض مزمنة

أكد رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة كرمان الإيرانية، تعافي مواطن من فيروس كورونا المستجد يبلغ من العمر 91 عاما، على الرغم من معاناته أمراض القلب وضغط الدم والربو.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق من اليوم عن تسجيل 113 وفاة جديدة جراء انتشار الفيروس، فيما بلغ عدد الإصابات 13 ألفا و938 والمتعافين 4 آلاف و590.

وأضافت أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 1209 إصابات جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 4590 شخصا حتى الآن.

المصدر: RT + وكالات