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حاكم ولاية نيويورك يطلب من ترامب تعبئة الجيش للمساعدة في مكافحة كورونا

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حاكم ولاية نيويورك يطلب من ترامب تعبئة الجيش للمساعدة في مكافحة كورونا
Reuters /FW1F/Howard Goller
حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو
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وجه حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، رسالة للرئيس دونالد ترامب طلب فيها تعبئة الجيش للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المتفشي.

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وقال كومو في رسالته التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" إن "الولايات لا يمكنها كل على حدة تشييد المزيد من المستشفيات أو تقوم بتعديلات على المنشآت الموجودة بالسرعة الكافية. في هذه المرحلة، أملنا الوحيد هو استخدام فريق مهندسي الجيش والاستفادة من خبرتهم وعتادهم وعنصرهم البشري لإعادة تجهيز المرافق الموجودة، مثل القواعد العسكرية أو مهاجع الكليات، لتكون بمثابة مراكز طبية مؤقتة".

وأضاف: "نعتقد أن تسخير أفراد الجيش الموجودين في الخدمة لن ينتهك القانون الفدرالي، لأن هذه كارثة وطنية".

المصدر: "نيويورك تايمز"

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