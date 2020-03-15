خبير أمريكي يتوقع موجة ثانية من تفشي كورونا في الصين

رجح نتوني فوشى رئيس المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض المعدية، حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد قد تبدأ في الصين، بعد إلغاء السلطات الحجر الصحي هناك.

وأضاف الخبير الأمريكي في حديث أدلى به لقناة ABC التلفزيونية: "الصين، وبكل بساطة، قامت فقط بإغلاق البلاد. ولكن مع بدء عمليات رفع القيود والعودة ألى الحياة الطبيعية هناك، قد تحدث موجة ثانية من المرض. أتمنى ألا يحدث ذلك".

من جانبها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت، ارتفاعا من 11 حالة الجمعة.

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وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844.

وسجلت الصين عشر حالات وفاة يوم السبت، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد إلى 3199 شخصا حتى الآن.

المصدر: وكالات