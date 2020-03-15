كورونا.. زيادة كبيرة بأعداد المصابين في إسبانيا وتسجيل ألفي حالة خلال يوم واحد

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا أمس السبت بواقع ألفي حالة، ووصل عدد المصابين إلى 7753.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد الوفيات المسجلة بسبب المرض، بلغ منذ اكتشاف أول الإصابات وحتى الآن 288 حالة وفاة، فيما تم اكتشاف معظم المصابين في دائرة الحكم الذاتي بالعاصمة مدريد بواقع 3544 إصابة.

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ويستثني حظر التجول المفروض في إسبانيا لمنع انتشار الفيروس، حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل.

كما يمنع الحظر سير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

وستدخل القيود المفروضة على التنقل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنین، فيما ستطبق التدابیر الأخرى بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة.

المصدر: وكالات