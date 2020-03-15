الولايات المتحدة تعلق السفر مع بريطانيا وإيرلندا بسبب كورونا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر توسيع الحظر المفروض على السفر من وإلى 26 دولة أوروبية، ليشمل بريطانيا وإيرلندا ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أثناء مؤتمر صحفي أمس السبت بأن ترامب قرر تعليق حركة السفر بالكامل مع بريطانيا وإيرلندا، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الاثنين القادم، مشيرا إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستتيح لمواطنيها المتواجدين حاليا في هاتين الدولتين العودة إلى وطنهم.

“The president has made a decision to suspend all travel to the United Kingdom and Ireland”



US Vice President Mike Pence announces the coronavirus travel ban will be extended at midnight EST on Monday (04:00 GMT Tuesday)https://t.co/NtkdrLHvqlpic.twitter.com/E3LJd9jMl4 — BBC News (World) (@BBCWorld) March 14, 2020

وسبق أن تعرض ترامب لانتقادات كبيرة داخل الولايات المتحدة على قراره استثناء بريطانيا من حظر السفر المفروض على الدول الأوروبية، رغم تفشي فيروس كورونا على أراضيها أيضا.

من جهته ندد الاتحاد الأوروبي بالإجراء أحادي الجانب الذي اتخذه ترامب دون سابق التنسيق معه.

المصدر: RT + وكالات