كورونا.. حاکم محافظة إيرانية يعلن عن إصابات في صفوف الجيش والحرس الثوري

أعلن غلام رضا شريعتي حاکم محافظة خوزستان الإيرانية، إصابة 5 جنود في الحرس الثوري والجيش في قاعدتين عسكريتين بالمحافظة، فيما نفت قيادة الجيش بجنوب غرب إيران وجود أي إصابات.

وقال شريعتي إن ثلاثة في قاعدة "دوكوهة" التابعة للحرس الثوري في مدينة أنديمشك، شمالي العاصمة الأهواز، واثنين في قاعدة "تشهارم شكاري" الجوية في مدينة دزفول أصيبوا بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد

ودعا شريعتي المسؤولين عن القاعديين إلى تقليص أعداد العاملين فيهما حتى الحد الأدنى وعدم استدعاء الجنود من دون سبب، مضيفا أنه ستتم معاقبة من يتساهلون في منع نشر الفيروس.

من جهته، قال قائد وحدات الجيش في منطقة جنوب غرب إيران إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجيش الإيراني.

وكان الحرس الثوري قد أعلن الأربعاء عن وفاة عدد من كوادره الطبية من المشاركين في حملة التعامل مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: RT