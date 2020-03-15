كورونا.. النرويج بصدد ترحيل من لا يحمل تصريح إقامة من الأجانب

قررت الحكومة النرويجية في جلستها اليوم الأحد، طرد جميع من لا يحملون تصريح غقامة من الأجانب في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة النرويجية: "تقرر طرد الأجانب المتواجدين في البلاد دون تصريح إقامة، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة العامة".

وفي وقت سابق، قررت النرويج إغلاق الموانئ والمطارات جزئيا يوم الاثنين أمام استقبال الطائرات والسفن الأجنبية وفرضت الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من الدول الأخرى.

إقرأ المزيد

وبحلول مساء السبت، تجاوز عدد المصابين في النرويج بفيروس كورونا الألف شخص، وتوفي بسببه 3 من كبار السن.

المصدر: نوفوستي