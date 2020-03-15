القائمة المشتركة توافق على ترشيح غانتس لرئاسة حكومة إسرائيل بشرط

أعلنت القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أنها ستدعم بالكامل ترشيح زعيم تحالف "أزرق-أبيض" بيني غانتس لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن يمضي في تشكيل حكومة وسطية-يسارية.

وأكد زعيم القائمة المشتركة أيمن عودة اليوم الأحد، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جميع النواب الـ15 عن القائمة في الكنيست سيوصون في هذه الحالة رئيس البلاد رؤوفين ريفلين بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي من أجل الإطاحة برئيس الوزراء الحالي زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو.

ولفت عودة إلى أن "التجمع الوطني الديمقراطي" المنضوي تحت راية القائمة المشتركة والذي عارض أصلا ترشيح غانتس تبنى "قرارا شجاعا" واتخذ موقفا مشتركا مع باقي مكونات القائمة.

في الوقت نفسه، شدد عودة على أن القائمة المشتركة ستعارض بشدة تشكيل أي حكومة وحدة تضم غانتس ونتنياهو، وهذا ما دعا إليه رئيس الوزراء الحالي منافسه مؤخرا في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقد يفتح قرار القائمة المشتركة طريقا أمام غانتس الذي حصل تحالفه على 33 مقعدا في انتخابات الكنيست الأخيرة الثالثة على التوالي لتشكيل حكومة أكثرية، إذا لم يتخل حلفاؤه المحتملون الآخرون عن دعمهم له، وأكبرهم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.

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وأعرب ليبرمان اليوم عبر صفحته في "فيسبوك" عن دعمه لفكرة تشكيل حكومة وحدة طارئة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، مبديا في الوقت نفسه قناعته بأن الدعوة التي أطلقها نتنياهو ليست سوى لعبة يسعى من خلالها رئيس الوزراء المتهم في ثلاث قضايا فساد إلى الهروب من العدالة ودفع البلاد إلى دورة رابعة من الانتخابات بعد 6-8 أشهر.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + RT