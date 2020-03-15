تركيا تخضع معتمريها للحجر الصحي لـ14 يوما

أعلنت تركيا اليوم الأحد بدء إخضاع جميع مواطنيها العائدين من العمرة للحجر الصحي مدة أسبوعين.

وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عبر "تويتر" إن كافة المواطنين الأتراك العائدين من العمرة اعتبارا من مساء السبت سيخضعون للحجر الصحي.

وأضاف قوجة أن المعتمرين الأتراك سيخضعون للحجر الصحي في مساكن طلابية محددة في ولايتي أنقرة وقونيا، موضحا أن كل شخص مشمول بهذا القرار سيبقى في الحجر في غرفة خاصة بتلك المساكن.

وذكر أنه "سيتم نقل المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى المستشفى فور قدومهم (من العمرة)، وستجرى لهم الفحوصات اللازمة".

#تركيا تخضع معتمريها للحجر الصحي بعد عودتهم من #السعودية

لمدة 14 يوما في ولايتي أنقرة وقونيا وسط البلاد

https://t.co/7DXpdaZeR0pic.twitter.com/TF3C31k6lX — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 15, 2020

من جهتها، أكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان فرض حجر صحي على الأتراك العائدين من السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، مضيفة أن توزيع الخاضعين للحجر على تلك المساكن الطلابية بولايتي أنقرة وقونيا يجرى حسب القدرة الاستيعابية لكل منها.

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وتابع البيان: "بعد تهيئة الظروف الملائمة في تلك المساكن، بدأ الحجر الصحي للمواطنين الأتراك العائدين من العمرة"، مشيرا إلى أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لتلك المساكن تبلغ في أنقرة 5392 شخصا، وفي قونيا 4938 شخصا.

وكانت السلطات التركية، أعلنت مساء أمس السبت، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن عاد مؤخرا من السعودية التي زارها لأداء مناسك العمرة.

المصدر: الأناضول