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الرئيس الإندونيسي يخضع لفحص كورونا والإصابات تتجاوز الـ100

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الرئيس الإندونيسي يخضع لفحص كورونا والإصابات تتجاوز الـ100
/FW1F/Gerry Doyle
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد، إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا كما خضع بعض وزرائه أيضا لاختبارات كإجراء احتياطي، بعد أن أصيب وزير النقل بالمرض.

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واقترح الرئيس أيضا أن يعمل المواطنون من المنزل تجنبا للتجمعات الكبيرة، وسعى لتهدئة المخاوف المتنامية من انتشار الفيروس في البلاد.

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ارتفاع عدد الإصابات اليوم الأحد إلى 117 بعد اكتشاف 21 حالة جديدة، فيما توفي 5 أشخاص جراء الفيروس.

وتأكدت أمس السبت إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي. وكان ويدودو حاضرا في اجتماع لمجلس الوزراء شارك فيه وزير النقل يوم الأربعاء، وقال الرئيس إن الوزير لا يزال في العزل داخل المستشفى.

وأشار الرئيس إلى أنه سيترك قرار إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار المرض للحكومات المحلية لكل منطقة في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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