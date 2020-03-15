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روحاني: لا نية لفرض حجر صحي على طهران أو أي مدينة إيرانية

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روحاني: لا نية لفرض حجر صحي على طهران أو أي مدينة إيرانية
Reuters OFFICIAL PRESIDENTIAL WEBSITE
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صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن حكومته لا تنوي فرض حجر صحي على طهران أو أي مدينة إيرانية أخرى، وأن ما يقال عن ذلك مجرد شائعات.

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وأكد روحاني أن جميع المواطنين أحرار في مواصلة أعمالهم التجارية واليومية، وأنه لا يحق لحكام الأقاليم فرض أي قيود داخل الأقاليم والمحافظات من دون موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في طهران.

وأشار الرئيس إلى أن الحكومة تسعى لتقديم خدماتها بحيث يبقى المواطنون في منازلهم، وأنه سيتم تقديم مساعدات مالية للعائلات التي تأثرت اقتصاديا بفيروس كورونا، وقال: "سنقدم مساعدات مالية ما بين 13 دولارا إلى 40 دولارا لنحو 3 ملايين مواطن على أربع دفعات".

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق فرض قيود على تحرك المواطنين في الشوارع وداخل المتاجر والأسواق، وذلك في سياق الإجراءات الهادفة للحد من انتشار كورونا.

المصدر: RT

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