ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في فنزويلا إلى 8 أشخاص

أعلنت السلطات الفنزويلية أمس السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 8 حالات.

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وأوضح وزير الاعلام الفنزويلي خورخي رودريغز، أنه نتيجة إجراء فصح كورونا لـ 30 شخصا، تبينت إصابة ثلاثة منهم قدموا من إسبانيا، اثنين من الولايات المتحدة، وواحد من كولومبيا، فيما أصيب اثنان آخران بالعدوى باختلاطهما مع أحد هؤلاء المصابين.

وأعلنت كاراكاس إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بنما وجمهورية الدومينيكان لمدة 30 يوما.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد أعلن "حال التأهب" في البلاد، بعد تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة.

المصدر: RT