كورونا.. تسجيل أول وفاة بالفيروس في سلوفينيا

فتك فيروس كورونا المستجد بأول ضحية له في دولة أوروبية لم تشهد من قبل وفيات نتيجة الالتهاب الرئوي الذي يتسبب به هذا الفيروس التاجي.

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وقال وزير الصحة في سلوفينيا توماش جانتار للتلفزيون الرسمي يوم أمس السبت، إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

وذكر التلفزيون أن الضحية رجل مسن كان يعاني من مرض مزمن

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن الحكومة قررت إغلاق وسائل النقل العام اعتبارا من يوم الاثنين.

وأعلن الوزير جانتار: "نسعى إلى الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ونفرض قيودا على اختلاط مجموعات كبيرة في كل المناطق ... القرارات ضرورية نظرا لقربنا من السيناريو الذي نراه في إيطاليا المجاورة".

وأكدت الحكومة في وقت سابق، أن عدد حالات الإصابة بكورونا بلغ 181 ارتفاعا من 141 حالة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن ثلاث حالات‭‭ ‬‬لا تزال تخضع للرعاية الفائقة.

المصدر: "رويترز"