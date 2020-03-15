تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في جمهورية الكونغو

أفادت حكومة جمهورية الكونغو، يوم السبت، برصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، لتصبح الدولة الإفريقية الـ25 التي وصلت إليها هذه السلالة.

وأوضحت حكومة الكونغو، أن الإصابة سجلت لدى رجل 50 عاما، عاد إلى البلاد من باريس في 1 مارس الحالي، مشيرة إلى أنه يرقد الآن في حالة مستقرة وجرى عزل زوجته وابنته.

وأعلن عدد من الدول الإفريقية في الأيام الماضية عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العالم من الصين منذ أوائل يناير 2020 وصنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما.

وحتى الآن تم رصد الإصابات بهذه السلالة في 25 دولة في القارة الإفريقية، وجرى رصد معظم الحالات في مصر (110) والجزائر (39) وجنوب إفريقيا (38) والسنغال (24) والمغرب (18) وتونس (18)، فيما لا يتجاوز عدد المصابين المسجلين في البلدان الأخرى نقطة الـ2.

المصدر: رويترز + وكالات